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Появились новые доказательства ядерного взрыва в России

понедельник, 26 августа 2019, 21:59
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В облаке, которое образовалось после взрыва под Северодвинском (Россия), были обнаружены радиоактивные изотопы, которые могли появиться только из ядерного реактора.

Об этом со ссылкой на данные Росгидрометцентра сообщает "Медуза".

По данным службы, в облаке присутствовали короткоживущие (то есть быстро распадающиеся) радиоактивные изотопы стронций-91, барий-139 и 140, а также лантан-140.

Отмечается, что исходя из этих данных, можно сделать выводы о том, что аварии предшествовала цепная реакция деления, а значит в ней почти наверняка участвовал ядерный реактор. Данные Росгидромета вписываются в версию взрыва ракеты с ядерным двигателем типа "Буревестник", о которой сообщалось ранее.

Также скорее всего корпус реактора не был разрушен, его покинули только радиоактивные инертные газы — продукты цепной реакции. Срок полураспада этих изотопов составляет секунды; они распадаются на изотопы, которые и обнаружил Росгидромет. Но и сами эти изотопы быстро распадаются, через часы (максимум — дни) большая их часть превращается в нерадиоактивные вещества.

Кроме того, сообщается, что по данным Росгидромета сложно сделать вывод о том, что именно произошло с реактором и из-за чего погибли люди. Однако можно предположить, что (если верны данные Росгидромета) выброс не был опасен для тех, кто находился за пределами полигона.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", радиационный фон в Украине не изменился после взрыва на российском ракетном полигоне вблизи населенного пункта Ненокса Архангельской области России.

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