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Умерли от радиационного облучения: всплыли страшные детали о пострадавших в ядерном ЧП в России

четверг, 29 августа 2019, 22:03
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Двое из пяти жертв взрыва под Северодвинском (Россия) погибли не от травм и ранений, а от последствий радиационного облучения.

Об этом сообщают в издании Spiegel, ссылаясь на информацию от врача архангельской больницы, куда изначально доставили троих пострадавших.

По словам медика, они были голыми и накрыты фольгой, их одежда лежала в полиэтиленовых пакетах, пострадавших осматривали в приемном покое без защитных костюмов, поскольку врачей не предупредили о возможном радиационном заражении.

В операционной дозиметристы зафиксировали у головы одного из пациентов бета-излучение 25 тысяч микрорентген в час, после чего пациентов увезли в приемный покой и мыли в ванной.

"Ванна была потом настолько заражена, что затем военные ее демонтировали", - рассказал врач.

Пострадавших должны были отправить в Москву, однако двое их них умерли по дороге в аэропорт. Как отметил медик, причиной стали необратимые последствия облучения.

Официальных комментариев от властей на этот счет пока не поступало. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что угрозы и повышения радиационного фона после инцидента в Архангельской области нет.

Как сообщал "Апостроф", в облаке, которое образовалось после взрыва под Северодвинском (Россия), были обнаружены радиоактивные изотопы, которые могли появиться только из ядерного реактора.

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