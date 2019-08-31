Ажиотаж вокруг обмена пленными: в сети подбили итоги горячего дня

30 августа в Украине разгорелся настоящий ажиотаж из-за информации, что в киев якобы уже прилетели из России освобожденные украинские политзаключенные. Приводился предварительный список из 28 человек, среди которых Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и украинские моряки, плененные во время атаки России в Азовском море.

ОБМЕН ПЛЕННЫМИ С РОССИЕЙ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

В телеграм-канале "Шаурма Зеленского" 31 августа подвели итоги многочисленных заявлений и слухов.

● Люди Зеленского – все на финальной стадии, в любой момент произойдет сам обмен, осталось несколько небольших технических вопросов;

● "Конкуренты" президента – обмен не раньше вторника;

● Медведчуковцы – обмен не скоро, вся предыдущая информация по обмену - ложь, часть людей будет выдано/принято через шефа;

● ГПУ – юридическая очистка всех списочников займет еще определенный срок, т.к. с той стороны требуют, чтобы в момент взаимной выдачи все из списка были очищены, часть из тех людей, кого мы готовили на выдачу, поменялась на других;

● Верховный Суд – мы вообще не понимаем, как можно совершить обмен и юридическую очистку тех людей, о которых мы знаем, без нарушения законодательства;

● Криминально-исполнительная служба – мы ничего не знаем, ждем команды отдавать людей, которые находятся в наших заведениях, согласно законодательства, списков не видели;

● СБУ – обмен затягивают русские со своими новыми "хотелками";

● Сепаратисты – несколько наших человек обещали отдать до пятницы, что-то произошло.

"При этом, кроме ОПУ, все или не признаются, что видели, или не видели в глаза окончательного списка. Вот сами решайте кому верить", - говорится в конце поста.

Как сообщал "Апостроф", известный журналист Юрий Бутусов считает, что Россия нарочно затягивает процесс обмена пленными, поскольку хочет выторговать для себя более выгодные условия, в частности, речь идет об обмене фигуранта дела о сбитом на Донбассе MH17.