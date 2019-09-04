Когда начнется обмен пленными между Украиной и Россией: росСМИ узнали новую дату

Процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до 7 сентября.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс", ссылаясь на собственные дипломатические источники.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - говорится в сообщении.

Тем временем, другой источник, подтвердив, что обмен запланирован на субботу, 6 сентября, отметил, что договоренности носят предварительный характер.

"Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - сказал он.

В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться в конце этой недели.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал: "Факт станет известным".

Напомним, блогер и журналист Денис Казанский подловил Россию на очередной лжи, касающейся обмена пленными и агрессии в Украине.

Как сообщал "Апостроф", в Донецкой области был вынесли приговор боевику Руслану Гаджиеву, который был танкистом в батальоне "Август" боевиков ДНР.