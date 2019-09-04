RU  UA  EN

среда, 4 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 сентября

10:17
Украинка снялась в пикантной фотосессии с Криштиану Роналду: теперь ей завидуют миллионы девушек
09:57
Подземная сотня: названо количество "грузов 200" у боевиков ДНР-ЛНР за лето
09:50
Когда начнется обмен пленными между Украиной и Россией: росСМИ узнали новую дату
09:27
Выпустили на улицы "динозавра": в сети показали интересное фото из Донецка
09:15
​Что происходит с гривной: официальный курс на 4 сентября
09:05
При крушении в России военного самолета никто не выжил: появилось фото с места ЧП
08:20
Смертельный ураган "Дориан" пронесся по Багамам: жуткие видео последствий
08:00
Международный день тхэквондо и именины Михаила: какой праздник 4 сентября
07:53
Снятие Радой неприкосновенности с депутатов: появились новые яркие фотожабы
07:32
Пассажирский автобус попал в смертельную аварию под Ивано-Франковском: фото и видео
06:56
Смертельное ДТП в Харькове: появились новые данные по Зайцевой и фото ее "жилья"
06:30
Гороскоп на 4 сентября: Весов потянет в авантюры, а Рыбы могут броситься в омут
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Когда начнется обмен пленными между Украиной и Россией: росСМИ узнали новую дату

среда, 04 сентября 2019, 09:50
переглянути новину українською

Процесс обмена военнопленными между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до 7 сентября.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс", ссылаясь на собственные дипломатические источники.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - говорится в сообщении.

Тем временем, другой источник, подтвердив, что обмен запланирован на субботу, 6 сентября, отметил, что договоренности носят предварительный характер.

"Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели", - сказал он.

В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться в конце этой недели.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал: "Факт станет известным".

Напомним, блогер и журналист Денис Казанский подловил Россию на очередной лжи, касающейся обмена пленными и агрессии в Украине.

Как сообщал "Апостроф", в Донецкой области был вынесли приговор боевику Руслану Гаджиеву, который был танкистом в батальоне "Август" боевиков ДНР.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Айварас и его команда: кто и как будет отмывать "Укроборон­пром" от коррупции

Автопарк Юрского периода: как "евробляхи" не дают украинцам дышать

Похолодает до +8 с дождями: синоптики дали хмурый прогноз на неделю

Освобождение пленных: Путин затянул Зеленского в опасную игру

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: