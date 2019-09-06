​Названы сроки получения Украиной военной помощи от США

Средства для военной помощи Украине Соединенные Штаты предоставят в этом или следующем финансовом году.

Об этом во время брифинга в Киеве заявили американский сенатор Крис Мерфи и председатель подкомитета Сената по иностранным делам и региональной безопасности сенатор Рон Джонсон, передает "Укринформ".

"Вопрос предоставления военной помощи неоднократно единогласно принималось Конгрессом и сейчас, несмотря на то, что у нас подходит к концу финансовый год, будет ли это решение принято, зависит от временного фактора, поскольку мы в конце финансового года", - сказал Мерфи.

Джонсон добавил, что встречался с американским президентом Дональдом Трампом и убеждал, чтобы деньги, которые остаются в этом финансовом году, были использованы на оказание помощи Украине.

"Если этого не случится, то сенатор Крис Мерфи является в бюджетном комитете, и мы убеждены, что мы примем соответствующее решение о предоставлении этой финансовой помощи в будущем финансовом 2020 году. Поддержка США для Украины будет продолжаться", - сказал конгрессмен.

В США финансовый год установлен с 1 октября по 30 сентября.

Как известно, в 2019 году Штаты планируют выделить Киеву около $250 млн.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина получила помощь от США для спасения бойцов ВСУ и детей.