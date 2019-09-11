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Как украинской армии достичь уровня НАТО: в ВСУ дали четкий ответ

среда, 11 сентября 2019, 16:52
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Для того, чтобы украинской армии достичь уровня НАТО, прежде всего нужно перестроить систему руководства Вооруженными силами, а также адаптировать программное обеспечение войска.

Об этом сообщил начальник гражданско-военного сотрудничества Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины Виктор Кевлюк, пишет пресс-служба 93-й ОМБр в Facebook.

"Планок "мы - как НАТО" существует несколько ... Главные индикаторы такие: одинаковые штабные процедуры; одинаковые калибры оружия; одинаковые / совместимые средства связи, совместимость программного обеспечения систем поддержки принятия решений; лингвистическая совместимость от сержанта до генерала ... Когда ставим здесь четыре "выполнено", можно говорить "мы воюем, как принято в НАТО", - отметил он.

Он отметил, что сейчас в ВСУ даже есть некоторые преимущества над армиями стран НАТО. Это - подготовка военных и инициатива низового звена в принятии стратегических и тактических решений.

"Есть ли у нашей армии преимущества по сравнению с войсками НАТО? Инициатива тактического звена. И офицеры, и сержанты, и солдаты готовы к решительным действиям, к разумному риску. Также это высокий уровень индивидуальной подготовки наших бойцов", - добавил Кевлюк.

Также чиновник штаба ВСУ призвал украинских военнослужащих работать над дисциплиной и изучением английского языка, чтобы отвечать требованиям в сильнейших армиях мира.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Апострофу" объяснил суть и риски реформы по разделению должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба, которую планируют провести в Генштабе.

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