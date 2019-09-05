Украина - не Пруссия: нужна ли армии реформа Генштаба

Первый заместитель начальника Генштаба Игорь Колесник в интервью СМИ заявил, что до конца года планируется разделить должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба. Нужны ли такие реформы во время войны? Об этом "Апостроф" расспросил бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко.

Уже лет 20 ведутся разговоры о переходе на НАТОвскую структуру в армии. Принципиальным является то, что в советское время, сейчас в России, а также в тех странах, которые входят в Организацию договора о коллективной безопасности, в так называемый Ташкентский пакт, система управления войсками - прусская. Генштаб представляет собой часть аппарата Министерства обороны. Начальник Генштаба является заместителем министра обороны. В НАТО так называемая англо-саксонская система управления, где министр обороны осуществляет военно-политическую функцию и обеспечение, а Генштаб - применение вооруженных сил.

Принципиальное разграничение функциональных обязанностей между Министерством обороны и Генштабом в Украине не состоялось. Мы не вышли окончательно из прусской системы и не перешли на англо-саксонскую. Именно это и опасно. Если мы уже задекларировали, что идем в НАТО, то надо готовиться к этому. Лет за 5 до войны начальник Генштаба, по сути, выполнял обязанности Главнокомандующего (должность писалась через дефис) и имел двух заместителей. Один отвечал за руководство войсками, а другой руководил непосредственно Генеральным штабом. Но теперь у нас будет узаконена НАТОвская структура.

После завершения этого этапа, командование объединенных сил будет применять войска, а Генштаб - осуществлять планирование. Генерировать идеи будет не Главнокомандующий, а начальник Генштаба со штабом, которые будут обеспечивать выполнение решений Главнокомандующего.

Ситуации "двоевластия" не будет. Главнокомандующий будет над Генштабом, а Генеральный штаб будет его аппаратом. Как в воинской части - в бригаде или в полку. Есть командир, а у него есть штаб и начальник штаба. Если начштаба тянет в другую сторону, его снимают и ставят другого. Это не равнозначные фигуры.

Эти реформы уже идут и через полтора года их планируют закончить. Вопрос в том, как это будет сделано. В сочетании с современной техникой такая система управления будет более эффективной, чем нынешняя. То, что есть в Украине сейчас, не отвечает современным требованиям эффективности системы управления, а значит - и эффективности ведения боевых действий. Кроме того, можно будет проводить обучение или военные действия совместно с НАТО, разговаривать с ними на языке одних и тех же структур. Да, реформы во время войны снижают эффективность (управления войсками, - "Апостроф"). Но если стоять на месте, то мы отстаем и проигрываем.

Например, перед Второй мировой войной Советский Союз был первой страной, которая формировала танковые корпуса. Еще царский генерал Владимир Триандафиллов разработал теорию глубокого охвата. Но после того как советские войска повоевали в Испании, в горах, то сказали - не нужны нам эти танковые корпуса, нам нужны батальоны. А немцы, которым после Первой мировой войны было запрещено иметь авиацию и танки, учились на советских полигонах. Немецкий военачальник Гейнц Гудериан изучал теорию глубокого охвата. Немцы создали танковые корпуса и разрезали ними Европу как ножом масло, а затем сделали то же самое с Советским Союзом. Пока за счет солдатской крови генералы и маршалы не научились управлять настоящим образом, а государство не предоставило новое оружие, успеха достичь не удалось.