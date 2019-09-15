Украина получит бомбу: названы последствия реализации "формулы Штайнмайера"

Реализация Минских соглашений по "формуле Штайнмайера" может привести Украину к блокированию любых движений в сторону Европы и подчинению внутренней политики страны интересам России.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал бывший советник президента России Андрей Илларионов.

Отвечая на вопрос о том, что получит Украина, если пойдет на реализацию "формулы Штайнмайера", Илларионов заявил, что Киев может получить "бомбу даже не замедленного, а достаточно быстрого действия".

"Потому что запуск этого механизма означает реализацию первых и вторых Минских соглашений, в результате чего два квазигосударственных образования оказываются включены в государственное тело Украины. И эти два образования, естественно, будут взрывать политическую систему изнутри. Они заблокируют внутреннее развитие страны по любым направлениям, о которых могут говорить или говорят сегодняшние проукраинские партии и деятели. Конечно, они заблокируют любое движение Украины в сторону Европы, Европейского Союза, НАТО и реальной интеграции с западным миром", – считает Илларионов.

По его словам, после включения оккупированных территорий, их жители смогут участвовать в общенациональных выборах, в результате чего результат пророссийских партий может вырасти до 35-40% голосов.

"Это простой арифметический счет. После того, как эти силы де-факто будут координироваться, поддерживаться и управляться господином Медведчуком, он станет хранителем ключа к внутренней и внешней политике Украины. Он не будет иметь 50% плюс 1 голос, но он будет контролировать решающий блок в Верховной Раде и вообще в общественном пространстве Украины, потому что проукраинские партии будут разделены... И тогда хранителем "джокера, козырного туза" становится господин Медведчук во внутренней и внешней украинской политике. Поскольку господин Медведчук является другим выражением господина Путина – это значит, что президент России становится главным управляющим лицом украинской внутренней и внешней политики. Это настолько очевидно, прозрачно и понятно, что вызывает изумление желание украинской политической элиты как можно быстрее приблизить конец независимости и суверенного существования Украины как государства", – заявил Илларионов.

Подробнее об этом читайте в интервь "Апострофа" с Андреем Илларионовым: Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине.