Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Российский экономист, бывший советник президента России АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ в интервью "Апострофу" рассказал, почему президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя соглашаться на мир на Донбассе на условиях Путина и чем для Украины закончится такой сценарий.

- Почему состоялось потепление в отношениях Украины и России, о котором уже заявил украинский МИД? Многие в Украине это связывают с риторикой Зеленского, которая кардинально отличается от Порошенко – она более мягкая, спокойная, а Зеленский не оскорбляет Путина. Так ли это?

- Конечно, есть и риторика новоизбранного президента, и риторика новоназначенного министра иностранных дел и в целом нового правительства. Но есть не только риторика, а и действия.

Во-первых, произошел всем известный обмен. Зеленский дал приказ об отводе украинских войск от линии разграничения, началось восстановление моста в Станице Луганской. И в целом подход, продемонстрированный Владимиром Зеленским в отношении Путина и России, конечно, принципиально другой по сравнению с его предшественником. Когда вы говорите о потеплении – это же оценка, которая дана украинской стороной. Но эта оценка поддерживается словами самого Путина. После длительной паузы он же вновь сказал о том, что "нет двух разных народов – это две части одного народа".

То есть для него это действительно потепление, потому что он видит в этом исторический шанс все-таки реализовать ту программу, о которой он неоднократно заявлял еще с 2014 года о восстановлении полного контроля над Украиной. Он видит, что новое руководство Украины является идеальным вариантом для того, чтобы осуществить его программу.

Поэтому, просчитав все моменты, особенно очень хорошо понимая нынешнее украинское руководство, изучая персональные биографии, подходы, сильные и слабые стороны, Путин считает, что это уникальная возможность реализовать его цели теперь уже не только с помощью пушек, градов, танков, но и с помощью реализации чрезвычайно опасных для Украины минских соглашений. Тем более, что нынешнее руководство собирается их осуществлять напрямую с помощью формулы Штайнмайера или каким-то другим образом. А это реализация всех целей Путина, о которых он говорит последние пять с половиной лет.

Поэтому со стороны Путина мы также видим шаги, направленные на это. Конечно, очень рациональные, просчитанные таким образом, чтобы ничего не потерять и нигде не отступить и не уступить. Но мы видим, что есть не только комментарий со стороны господина председателя, но и заявление со стороны Ушакова, помощника Путина, который говорит о том, что они собираются в рамках нормандского формата подписать формулу Штайнмайера, которая по большому счету является сдачей территориальной целостности Украины, потому что это реальные изменения в конституцию Украины - это децентрализация (федерализация)...

- Но Кучма сказал, что ни в коем случае нельзя вносить изменения в конституцию.

- Леонид Данилович Кучма очень уважаемый человек, но он бывший президент. Хотя он и занимает важную роль в процессе обмена, но, по крайней мере, исполнительная власть в лице министра иностранных дел и президента придерживается, насколько можно понять, других позиций... Ведь если Ушаков говорит, что соответствующие разговоры или переговоры идут...

Мы не знаем, на каком уровне идут эти переговоры, в какой степени это отражает позицию украинской стороны. Но мне трудно представить, что Ушаков стал бы говорить о формуле Штайнмайера, которую сейчас готовятся подписать, не обсудив этот вопрос с украинскими партнерами. Я не знаю, какая конкретная модальность была, но совершенно очевидно, что эта тема обсуждается.

- Но могут же проходить какие-то секретные переговоры, о которых мы можем не знать.

- Естественно, мы знаем не обо всех переговорах. Мы следим за теми комментариями, которые делают официальные лица, и через них пытаемся реконструировать содержание проходящих переговоров.

Еще раз скажу, исходя из того, насколько оперативно Ушаков отозвался на комментарии и Зеленского, и Пристайко о формуле Штайнмайера. Если формула готовится к подписанию в рамках нормандского формата - это означает, что она обсуждалась на украинско-российских переговорах. И со стороны украинских переговорщиков не было заявлено однозначно и жестко, что эта формула неприемлема. Если бы это было сказано, то очень сомневаюсь, что господин Ушаков стал бы использовать в публичном пространстве какую-либо ссылку на формулу Штайнмайера.

- Что Украина получит, если пойдет на эту формулу, и что получит Россия?

- Украина получает бомбу даже не замедленного, а достаточно быстрого действия, потому что запуск этого механизма означает реализацию первых и вторых минских соглашений, в результате чего два квазигосударственных образования оказываются включены в государственное тело Украины. И эти два образования, естественно, будут взрывать политическую систему изнутри. Они заблокируют внутреннее развитие страны по любым направлениям, о которых могут говорить или говорят сегодняшние проукраинские партии и деятели. Конечно, они заблокируют любое движение Украины в сторону Европы, Европейского Союза, НАТО и реальной интеграции с западным миром.

Более того, после того как процесс интеграции цивилизационного диалога начинается и происходит, нет никаких политических правовых и иных механизмов, которые бы предотвратили от участия в общенациональных выборах тех жителей, которые сейчас оказались на территории ЛНР-ДНР. Антиукраинские партии на последних парламентских выборах получили 18% голосов и это на фоне грандиозного успеха "Слуги народа". В нормальных условиях это будет 20%.

Андрей Илларионов: "Антиукраинские партии на последних парламентских выборах получили 18% голосов" Фото: Апостроф / Александр Гончаров

С появлением этих двух анклавов, число голосов, которые собираются пропутинскими антиукраинскими партиями, легко вырастет до 35-40% в национальном парламенте. Это простой арифметический счет. После того, как эти силы де-факто будут координироваться, поддерживаться и управляться господином Медведчуком, он станет хранителем ключа к внутренней и внешней политике Украины. Он не будет иметь 50% плюс 1 голос, но он будет контролировать решающий блок в Верховной Раде и вообще в общественном пространстве Украины, потому что проукраинские партии будут разделены.

Как мы уже видели по опыту предшествовавшего существования Виктора Ющенко с Юлией Тимошенко и в других случаях, всегда есть конфликты между проукраинскими партиями. И тогда хранителем "джокера, козырного туза" становится господин Медведчук во внутренней и внешней украинской политике. Поскольку господин Медведчук является другим выражением господина Путина – это значит, что президент России становится главным управляющим лицом украинской внутренней и внешней политики. Это настолько очевидно, прозрачно и понятно, что вызывает изумление желание украинской политической элиты как можно быстрее приблизить конец независимости и суверенного существования Украины как государства.

- А у вас есть понимание, почему эти партии, которые вы назвали пророссийскими, получили такую поддержку в Украине несмотря на то, что у нас идет война? Почему люди голосовали за них?

- Это важный вопрос, но он не относится к нынешней политической системе. Если в нынешней стране без оккупированных Крыма и Донбасса есть почти 20% населения, которые голосуют за пропутинские партии, то не составит большого труда представить, сколько людей будет голосовать за пропутинские антиукраинские партии, если в состав Украины включаются Донбасс и Крым или только Донбасс без Крыма.

Мы возвращаемся в ситуацию до 2014 года, когда было противостояние между оранжевыми и бело-голубыми, когда обе политические силы имеют почти 50% голосов и результат тех или иных на парламентских или президентских выборах решается почти случайностью, индивидуальными качествами кандидата. Если более сильный кандидат на стороне оранжевых, как например Виктор Ющенко, тогда на 2-3% оранжевые побеждают. Если слабее кандидат на стороне оранжевых, тогда побеждают бело-синие.

Это ситуация раскола Украины, которая является идеальной для Владимира Путина. Если мы говорим про индивидуальное счастье Владимира Путина, оно заключается в том, чтобы видеть Украину расколотой. Дело в том, что главное достижение, как бы это цинично, страшно или ужасно ни звучало, последних пяти с половиной лет с точки зрения политической устойчивости Украины – это исключение пропутинских сил из политического процесса в Украине. С одной стороны, это тяжелая территориальная потеря и понятно, что Украина имеет полное легитимное право на территории Донбасса и Крыма - это территории, которые относятся к государству Украина вне всякого сомнения. Но отсутствие этих регионов в течение пяти лет времени показало и на президентских, и на парламентских выборах 2014 и 2019 года, что в такой конфигурации у Украины есть шанс, но не гарантия, на свободное, независимое, суверенное развитие. Причем достаточно дрейфа в сторону Европы, Запада в экономическом, политическом, геополитическом и военном планах. Как только эта конфигурация меняется, и мы возвращаемся в ситуацию до 2014 года, мы возвращаемся к расколу Украины практически пополам.

Андрей Илларионов: "Если мы говорим про индивидуальное счастье Владимира Путина, оно заключается в том, чтобы видеть Украину расколотой" Фото: unian

Надо отдать должное Владимиру Зеленскому и его партии, которая впервые за 28 лет украинской независимости временно преодолела эту конфигурацию... Мы не говорим про выборы 2014 года, потому что это были самые острые фазы войны, когда был достигнут национальный консенсус "мы должны выбрать президента в первом раунде, во что бы то ни стало" и это было сделано. Сейчас в условиях не столь острой фазы военного конфликта удалось преодолеть внешний раскол.

Но если мы снимем голоса, отданные за Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" и посмотрим, кто получил вторые места, то увидим, что существовавший в Украине раскол остался. Он никуда не делся и граница между оранжевыми и бело-голубыми проходит там же, если мы смотрим на результаты вторых мест без Зеленского и "Слуги народа".

Поэтому самый главный вопрос для Украины сейчас... Понятно, что это вопросы экономического роста, войны с агрессором, установления верховенства права и безопасности. Но у всех этих важнейших целей есть предварительная ступень, без достижения и без сохранения которой все остальные вопросы не решаются в принципе. Это вопрос, сохраняется ли достаточное политическое большинство для проведения всех этих реформ. Как только в состав Украины включается ДНР-ЛНР, то политическое единство, которое было почти искусственно достигнуто в 2014 году и более естественно было достигнуто в 2019 году, тут же нарушается и Украина возвращается в ситуацию до 2014 года. Это та самая идеальная ситуация и плодотворная почва, о которой мечтает Владимир Путин.

- Почему Путин пошел на прямое общение с Зеленским? Он чувствует возможность провести все свои идеи и замыслы с президентом Зеленским?

- Естественно. Владимир Александрович Зеленский талантливый человек. Мне кажется, его намерения совершенно искренние, благородные. Он хочет закончить войну, он не хочет, чтобы погибали украинцы - и военные, и мирные граждане. К большому сожалению, Владимир Александрович не понимает, во-первых, что в нынешней ситуации война заканчивается на условиях победителя.

И очевидно, кто победитель в этой ситуации. Победитель не тот, кто провозгласит, а на чьей стороне реальная военная сила, прежде всего. Предположения о том, что более слабая сторона может продиктовать более сильной стороне свои собственные условия и заключить мир на своих собственных условиях – это иллюзия, которую мы не видели ни в одном случае мира и уж тем более не с таким рационально калькулирующим человеком как Владимир Путин. Никогда такого не было и никогда не будет.

Поэтому попытка сейчас торопиться с заключением и достижением мира является ошибкой - и это надо сказать прямо. Войны заканчиваются не только мирным договором. Некоторые войны заканчиваются перемирием без заключения мирного договора. Между прочим Япония - не самая слабая страна в мире, но спустя 75 лет после Второй мировой войны не заключила мирного договора ни с Советским Союзом, ни с Российской Федерацией. Перемирие заключено, военные с обеих сторон не погибают, гражданские лица с обеих сторон не погибают, но мирного договора нет. И Япония не признала аннексию той части территории, которую она считает своей. Мне кажется, Япония является примером в том числе и Украине - какой может быть позиция Украины в условиях, когда она сегодня не может решить вопрос восстановления суверенитета над оккупированными территориями Донбасса и Крыма на своих условиях.

Если украинская сторона полагает, что, соглашаясь на условия Путина, сможет провести независимые выборы с международными наблюдателями, с миротворцами – это иллюзия. И мне даже не хочется тратить время для этого обсуждения.