Три вопроса: Зеленский назвал ключевые темы переговоров в "нормандском формате"

На будущем саммите по Донбассу, который будет проведен в "нормандском формате", будут обсуждаться вопросы отвода войск, обмена пленных и местных выборов на оккупированных территориях.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

"Там главные шаги - это решения, не поднимание тем, а решение вопросов окончательного обмена всех наших пленных - всех на всех, мы можем так назвать. Второй вопрос - окончательное решение с четкими сроками разведения войск - Золотое, Петровское, а затем - четкий срок, когда мы разводим войска вдоль всей территории, всей нашей контактной линии. Третье - четкий срок обсуждения, если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны с вами понимать, что четкие сроки будут до выборов - вывод всех войск из временно оккупированных территорий", - заявил Зеленский в ходе встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

По его словам, все эти вопросы могут и не решиться за одну встречу, а потому он надеется, что такие саммиты будут проходить чаще.

"Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию, я очень хочу в это верить. Уверен, что так и будет", - отметил президент.

Отдельно он также обратил внимание на необходимость продолжения санкций ЕС против России.

"Глубоко тронут, что возвращение мира в Украину госпожа Чапутова назвала личной целью. Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий – моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку, дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе Словакии", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Чапутова поприветствовала обмен пленными и отметила, что Словакия будет поддерживать санкции против РФ до возврата оккупированных территорий.

"Обмен заключенными с РФ и возобновление переговоров в "нормандском формате" является очень важным сигналом, что благодаря посредничеству путем диалога можно менять дела к лучшему. Каждое решение конфликта должно основываться на принципах международного права и учитывать суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма, Севастополя. Поэтому Словакия, в соответствии с позицией ЕС, поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и Украина не будет иметь контроля над своей территорией", – пояснила она.

Напомним, подробнее о переговорах читайте в материале "Апострофа": Возрождение нормандского формата: поможет ли это остановить войну на Донбассе.