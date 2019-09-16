RU  UA  EN

понедельник, 16 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

16 сентября

19:00
В Киеве бус устроил жесткое ДТП с маршруткой: первые фото
18:58
На Киев несется "какабека": когда ждать непогоду
18:52
Создатели "Друзей" ответили на слухи о перезапуске сериала
18:31
Хотел бежать в Россию: появились новые данные об аресте главаря ЛНР
18:30
Где смотреть онлайн Шахтер - Манчестер Сити: расписание трансляций
18:03
Таврида путиническая: в сети высмеяли оккупантов за переименование Крыма
17:42
Брэд Питт пошутил о превосходстве над Томом Крузом и раскрыл секрет хорошей формы
17:40
Где смотреть онлайн ПСЖ - Реал: расписание трансляций
17:33
В Крыму найден убитым пропавший крымский татарин: фото и подробности
17:29
В Киеве десятки авто облили кислотой: опубликовано видео
17:26
Главарь ДНР сделал скандальное заявление о будущем Донбасса: видео и реакция сети
17:18
Певица Анастасия Приходько покидает партию Тимошенко: и нет, она не идет в "Квартал"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Три вопроса: Зеленский назвал ключевые темы переговоров в "нормандском формате"

понедельник, 16 сентября 2019, 16:29
переглянути новину українською

На будущем саммите по Донбассу, который будет проведен в "нормандском формате", будут обсуждаться вопросы отвода войск, обмена пленных и местных выборов на оккупированных территориях.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

"Там главные шаги - это решения, не поднимание тем, а решение вопросов окончательного обмена всех наших пленных - всех на всех, мы можем так назвать. Второй вопрос - окончательное решение с четкими сроками разведения войск - Золотое, Петровское, а затем - четкий срок, когда мы разводим войска вдоль всей территории, всей нашей контактной линии. Третье - четкий срок обсуждения, если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированных территориях, мы должны с вами понимать, что четкие сроки будут до выборов - вывод всех войск из временно оккупированных территорий", - заявил Зеленский в ходе встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

По его словам, все эти вопросы могут и не решиться за одну встречу, а потому он надеется, что такие саммиты будут проходить чаще.

"Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию, я очень хочу в это верить. Уверен, что так и будет", - отметил президент.

Отдельно он также обратил внимание на необходимость продолжения санкций ЕС против России.

"Глубоко тронут, что возвращение мира в Украину госпожа Чапутова назвала личной целью. Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий – моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку, дипломатическое и санкционное давление всех наших партнеров, в том числе Словакии", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Чапутова поприветствовала обмен пленными и отметила, что Словакия будет поддерживать санкции против РФ до возврата оккупированных территорий.

"Обмен заключенными с РФ и возобновление переговоров в "нормандском формате" является очень важным сигналом, что благодаря посредничеству путем диалога можно менять дела к лучшему. Каждое решение конфликта должно основываться на принципах международного права и учитывать суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма, Севастополя. Поэтому Словакия, в соответствии с позицией ЕС, поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и Украина не будет иметь контроля над своей территорией", – пояснила она.

Напомним, подробнее о переговорах читайте в материале "Апострофа": Возрождение нормандского формата: поможет ли это остановить войну на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: