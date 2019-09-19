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США анонсировали встречу Зеленского и Трампа: когда она состоится

четверг, 19 сентября 2019, 10:00
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Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского должна состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в конце сентября.

Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Как отмечается, такое решение было принято по итогам телефонного разговора между президентом Украины и вице-президентом США Майком Пенсом.

В ходе разговора Пенс и Зеленский также обсудили свою прошлую встречу в Варшаве, в ходе которой американский вице-президент заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сути разговора с главой США Дональдом Трампом, который он планирует провести во время своего визита в США.

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