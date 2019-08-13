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Разумный парень: Трамп сделал интересное заявление о сделке Зеленского с Путиным

вторник, 13 августа 2019, 17:03
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Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил посетить лидера Украины Владимира Зеленского Белый дом, но при этом он упомянул необходимость достигнуть договоренности с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщают на сайте Белого дома.

По словам Трампа, украинский гарант уже приглашен в Белый Дом, и он приедет "очень скоро".

"Я думаю, что он (Зеленский - ред.) собирается договориться с президентом Путиным, и я его приглашу в Белый дом. И мы с нетерпением ждем встречи с ним. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. И я думаю, что он это сделает. Он очень разумный парень. Он хочет видеть мир в Украине. И я думаю, что он придет очень скоро, на самом деле", - заявил глава США.

Являются ли договоренности с Путиным условием прилета Зеленского пока точно неизвестно.

Как сообщал "Апостроф", 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел срочные телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за гибели на Донбассе четырех украинских военных.

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