В МИД объяснили, что за "формулу Штайнмаера" готовы подписать

Представители Украины согласовали в ходе встречи в Нормандском формате формулировку "формулы Штайнмайера", которая отличалась от той, которую было предложено подписать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 сентября.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

По его словам, в предыдущей редакции документа говорилось, что закон об особом статусе применяется "на временных условиях", и лишь после признания выборов на Донбассе будет действовать постоянно.

"Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, который регулирует проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству", - процитировал документ он.

"Этот Закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ, в соответствии с устоявшейся практики приходит к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством", - говорится в редакции, которая была предложена в Минске.

Пристайко подчеркнул, что в новой формулировке нет никаких пунктов о контроле границы, а также о наличии или отсутствии незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории.

"И о том, что Пристайко согласился на проведение выборов под дулами автоматов Калашникова, там также ничего нет", - добавил министр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы не стала подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.