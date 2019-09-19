Формула Зеленского-Штайнмайера по Донбассу: в сеть слили документ

В сети опубликовали согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы не стала подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

Фотографию документа опубликовало российское издание "КоммерсантЪ".

В нем говорится, что закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

В документе указано, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей ОБСЕ итогового доклада о выборах. В случае, если наблюдатели признают выборы соответствующими, закон начнет действовать на постоянной основе.

Представители России и террористических ЛНР/ДНР настаивают на том, что он должен быть интегрирован как уже принятый Украиной закон об особом статусе ОРДЛО. По данным российского издания, именно из-за этого ультиматума Украина отказалась подписывать "формулу Штайнмайера".

Ранее "Апостроф" сообщал, что 18 сентября в Минске представители украинской делегации отказались от подписания "формулы Штайнмайера".