RU  UA  EN

понедельник, 23 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.15
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 сентября

19:16
​Госстат заявил о падении промышленного производства в августе: названы цифры
18:58
Зеленский рискует многим: эксперт назвал подводные камни визита в США
18:51
Marvel выпустил новый короткометражный мультфильм о Человеке-пауке: видео
18:49
В США высказались по поводу переговоров с Россией по Донбассу
18:35
В Украину таинственно вернулся виновник драки с экс-нардепом
18:34
В США умер актер из фильмов Тарантино "Джеки Браун" и "Убить Билла-2"
18:15
​Как получить награду за жалобу на продавца: глава налоговой раскрыл подробности​
18:15
Звезды и создатели "Игры престолов" ответили на критику 8 сезона
18:08
В Киеве произошло странное похищение: объявлен план "перехват"
18:06
Появилось уточнение по скандальному делу против Парубия
17:48
Экс-жену топ-чиновника полиции Украины задержали с крупной суммой денег - источник
17:31
"Карпаты" объявили о переходе воспитанника немецкого футбола: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский рискует многим: эксперт назвал подводные камни визита в США

понедельник, 23 сентября 2019, 18:58
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский может быть вовлечен в политическую игру действующего президента США Дональда Трампа перед выборами в Штатах и после этого Украина частично утратит поддержку одной из американских партий в Конгрессе.

Об этом заявил "Апострофу" эксперт по вопросам внешней политики Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

"Зеленский вряд ли может что-то выиграть в этой ситуации. Больше, чем нам сегодня дают американцы, мы не получим. А потерять можем. Поэтому лучше не вмешиваться и пытаться дистанцироваться от этого американского конфликта. Ключевая задача - сохранить двухпартийную поддержку в Конгрессе. И если занять чью-то сторону, то можно ее потерять", - отметил он.

Эксперт призвал президента Украины не упоминать в ходе переговоров с кандидатами на пост главы Белого дома коррупционные расследования в Украине, связанные с американскими гражданами.

"Зеленский может общаться и с Джо Байденом, но как с кандидатом в президенты. Главное, чтобы это не выглядело какой-то попыткой межперсональных контактов. Можно говорить о более общих вещах, а не о сыне Байдена, коррупции в Украине и не о предвыборной кампании", - сказал Капитоненко.

Также, по его мнению, действующий президент США Дональд Трамп может заманить главу украинского государства в ловушку, перетянув его на свою сторону. В частности, речь идет о публикации для прессы скандального разговора между Трампом и Зеленским о Джо Байдене.

"Трамп сказал, что обсудит с Зеленским возможность обнародования их разговора, где упоминался Байден. Если там нет ничего, что может скомпрометировать Зеленского или Украину, то можно публиковать. Скомпрометировать могли бы любые расхождения с позицией, что Украина пытается быть правовым государством и не вмешиваться в деятельность судов и что это - дело правоохранительных органов. Все, что отходит в сторону от этого, может быть использовано против нас", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский начинает свой визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: