Теперь про Украину узнает каждый: сети бурно обсуждают запуск в США импичмента Трампа

Заявление спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа вызвало широкий резонанс в украинских социальных сетях.

Главной причиной бурной реакции украинцев на возможный импичмент Трампа является то, что причиной для этого события (которое будет первым за всю историю страны) стал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Господи, если бы кто-то в году этак 2013 сказал мне, что президентом США станет Дональд Трамп, и ему объявят (или почти объявят) импичмент из-за разговора с президентом Украины Зеленским", – пишет один из пользователей.

Напомним, подробнее о скандале с разговором Трампа и Зеленского читайте в материале "Апострофа": Между Трампом и Байденом: как Зеленскому избежать потерь.