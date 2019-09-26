Лукашенко сделал странное заявление про "российский" Крым

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна быть единой и неделимой, однако при этом сказал, что Крым, скорее всего, ей вернуть не удастся.

Об этом он сообщил на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

"Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Этот украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой. На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной", – сказал Лукашенко.

Однако, когда одна из журналисток задала президенту Беларуси прямой вопрос о том, вернет ли Россия оккупированный Крым, Лукашенко заявил, что не считает это возможным в обозримом будущем.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", – считает Лукашенко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко выдал распоряжение "наглухо закрыть границу" с Украиной якобы из-за угроз национальной безопасности.