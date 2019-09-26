RU  UA  EN

четверг, 26 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

26 сентября

13:52
Лукашенко сделал странное заявление про "российский" Крым
13:51
Лукашенко отличился шуткой о походе в Киев на танке: видео
13:49
Кэтрин Зета-Джонс поделилась редким фото с отцом мужа: скоро Кирку Дугласу исполнится 103 года
13:44
​Без конкретики: миссия МВФ уезжает из Украины
13:42
Умер Жак Ширак: фото и биография известного политика
13:34
Ястремская - Квитова: онлайн видео трансляция матча
13:22
Нацсовет лишил лицензии телеканал Медведчука: появилась реакция офиса Зеленского
13:18
Названы 12 лучших песен о любви 2019 года: вот они
13:15
​Сколько денег заробитчане перевели в Украину за полгода: названы впечатляющие цифры
13:07
Системный кризис не прекратился: Медведчук высказался о шагах новой власти в экономике
13:03
Как Путин устроил ради пиара ядерное ЧП: инженер раскрыл важные подробности о секретном проекте
13:00
Лану Дель Рей заподозрили в романе с полицейским: как выглядит избранник певицы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лукашенко сделал странное заявление про "российский" Крым

четверг, 26 сентября 2019, 13:52
переглянути новину українською

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина должна быть единой и неделимой, однако при этом сказал, что Крым, скорее всего, ей вернуть не удастся.

Об этом он сообщил на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

"Не надо драматизировать ситуацию, что где-то живут венгры в Украине, поляки и прочие. Этот украинские венгры, это украинские поляки. Я так это понимаю. Пусть на меня ни венгры, ни поляки не обидятся. И для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой. На этой платформе в горячие ооновские дни или без них мы будем строить отношения с нашими соседями, и прежде всего с нашей Украиной", – сказал Лукашенко.

Однако, когда одна из журналисток задала президенту Беларуси прямой вопрос о том, вернет ли Россия оккупированный Крым, Лукашенко заявил, что не считает это возможным в обозримом будущем.

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", – считает Лукашенко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко выдал распоряжение "наглухо закрыть границу" с Украиной якобы из-за угроз национальной безопасности.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: