​Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс

Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

Лукашенко также заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу – украинско-российская границу – мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема, ввязываться войсками в этот конфликт. Но мы готовы закрыть этот участок границы. И мы будем на границе вести себя так, как договорятся две стороны – Украина и Россия", - напомнил Лукашенко.

"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", - констатировал он.

Вместе с тем президент Беларуси подчеркнул, что не будет напрашиваться в посредники и миротворцы для урегулирования ситуации на Украине.

Ни от Украины, ни от России реакции пока не последовало.

Как сообщал "Апостроф", Россия в рамках объединения с Беларусью планирует внедрить интеграционную программу, которая не затронет лишь несколько важных сфер социально-экономической жизни страны Александра Лукашенко.