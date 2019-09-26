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​Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс

четверг, 26 сентября 2019, 12:19
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Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал на встрече с представителями украинских СМИ, передает БЕЛТА.

Лукашенко также заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

"Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу – украинско-российская границу – мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема, ввязываться войсками в этот конфликт. Но мы готовы закрыть этот участок границы. И мы будем на границе вести себя так, как договорятся две стороны – Украина и Россия", - напомнил Лукашенко.

"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", - констатировал он.

Вместе с тем президент Беларуси подчеркнул, что не будет напрашиваться в посредники и миротворцы для урегулирования ситуации на Украине.

Ни от Украины, ни от России реакции пока не последовало.

Как сообщал "Апостроф", Россия в рамках объединения с Беларусью планирует внедрить интеграционную программу, которая не затронет лишь несколько важных сфер социально-экономической жизни страны Александра Лукашенко.

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