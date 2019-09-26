Роковой звонок в Украину: появились новые фотожабы и карикатуры на скандал с Трампом

Телефонный разговор между президентами Украины и США, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, оказался в центре внимания международных СМИ и общественности: скандалу в том числе посвящают множество шуток и карикатур.

Так, некоторые комментаторы обращают внимание на "неудачливость" Владимира Зеленского, чьи международные визит часто оказываются омрачены различного рода неприятностями.

Также часто можно увидеть на карикатурах плохие последствия для Дональда Трампа после общения с лидером Украины. На одной из них он падает после столкновения с флагом Украины, в котором остается торчать летающая метла.

Однако достается не только ему. На другом рисунке страдает также и его оппонент, один из кандидатов на пост президента США от Демократической партии Джо Байден.

Напомним, подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": О Байдене, Меркель и не только: о чем говорили Трамп и Зеленский.