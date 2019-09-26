Зеленский сделал неожиданное признание относительно разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский не общался с главой США Дональдом Трампом перед публикацией транскрипта их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только "свою часть".

Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи с Трампом.

Отвечая на вопрос о том, советовался ли с ним Трамп перед тем как обнародовать стенограмму, Зеленский отметил, что в целом был не против публикации, хотя и считает, что иногда разговоры между лидерами стран не должны быть раскрыты.

"Хотя я лично думаю, что иногда такие звонки между президентами независимых стран не должны публиковаться. Потому что есть геополитика, какие-то планы. Я не разговаривал перед этим с президентом Трампом. Это была первая встреча. Вчера мы просто пожали руки и все. Он поздравил меня, сказал, что не видел, чтобы сколько людей голосовали за одного человека. Я не против, если нужно юридическое разрешение... Я просто не знаю формат, честно скажу, должно ли там быть письменное разрешение. Я просто думал, что они опубликуют свою часть", - сказал Зеленский.

Напомним, подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": О Байдене, Меркель и не только: о чем говорили Трамп и Зеленский.