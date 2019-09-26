США расширили антироссийские санкции: кто попадет под удар

Соединенные Штаты Америки ввели ряд новых индивидуальных санкций против граждан России, которые были причастны к доставке авиационного топлива для подразделений армии РФ и армии Башара Асада в Сирии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

Так, экономические ограничения были введены против трех российских граждан. Также под удар попали 5 кораблей РФ и компания Maritime Assistance LLC.

"Эта фирма является подставной компанией "Совфрахта" и первоначально предназначалась для работы в Украине", - отмечается в заявлении американского ведомства.

В США считают, что российская компания "Совфрахт" стоит за сговором по вопросу уклонения от санкций и содействия передаче поставок авиатоплива российским силам в Сирии, которые поддерживают режим президента Башара Асада.

Ранее эксперт по вопросам внешней политики Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко рассказал в интервью "Апострофу", как с помощью санкций заставить президента РФ Владимира Путина увести свои силы из Украины.