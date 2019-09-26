RU  UA  EN

четверг, 26 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

26 сентября

20:05
Законопроект о Бюро финрасследований не решает проблему дублирования функции расследования экономических преступлений - эксперт
20:04
Регина Тодоренко впервые показала сына: в свои 9 месяцев Майкл уже звезда рекламы на ТВ
20:00
Нацсовет выполнил приказ Зеленского, лишив лицензии "112 Украина" - "Оппозиционная платформа - За жизнь"
19:54
На трассе Киев - Одесса произошло серьезное ДТП з грузовиком и пассажирским автобусом: фото
19:45
Украинский чемпион мира забил красивый гол в Европе: опубликовано видео
19:25
Был майором полиции: всплыли громкие детали о киллере, убившем в Берлине известного чеченца
19:13
Под Львовом маленький ребенок погиб страшной смертью в авто: детали трагедии
19:00
В Киеве пожарная машина попала в серьезное ДТП: фото с места
18:58
О чем Зеленский и Трамп думали во время встречи в США: сеть повеселила фотожаба
18:54
США расширили антироссийские санкции: кто попадет под удар
18:44
Украинский туроператор открыл первый интерактивный офис с виртуальной реальностью и фотозонами
18:28
Проект уже подан: Тимошенко анонсировала проведение референдума по вопросу продажи земли
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

США расширили антироссийские санкции: кто попадет под удар

четверг, 26 сентября 2019, 18:54
переглянути новину українською

Соединенные Штаты Америки ввели ряд новых индивидуальных санкций против граждан России, которые были причастны к доставке авиационного топлива для подразделений армии РФ и армии Башара Асада в Сирии.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов США.

Так, экономические ограничения были введены против трех российских граждан. Также под удар попали 5 кораблей РФ и компания Maritime Assistance LLC.

"Эта фирма является подставной компанией "Совфрахта" и первоначально предназначалась для работы в Украине", - отмечается в заявлении американского ведомства.

В США считают, что российская компания "Совфрахт" стоит за сговором по вопросу уклонения от санкций и содействия передаче поставок авиатоплива российским силам в Сирии, которые поддерживают режим президента Башара Асада.

Ранее эксперт по вопросам внешней политики Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко рассказал в интервью "Апострофу", как с помощью санкций заставить президента РФ Владимира Путина увести свои силы из Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: