Скандал вокруг разговора Зеленского и Трампа высмеяли забавной фотожабой

В сети высмеяли скандальную беседу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Фотожабу разметил блогер и политолог Алексей Голобуцкий в социальных сетях.

Напомним, бывший вицепрезидент США Джозеф Байден ответил на опубликованную стенограмму телефонной беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в которой в частности говорили о нем.

Как сообщал "Апостроф", встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом вызвала новую волну шуток в соцсетях.

Также Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.