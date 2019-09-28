Волкер подал в отставку на фоне "украинского" скандала в США

Спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, который является последовательным сторонником продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона и активным участником переговоров с представителями стран "Нормандской четверки", подал в отставку.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Курт Волкер, спецпредставитель США в переговорах по Украине, подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, где речь шла о сокрытии Белым домом содержания разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины", - отмечается в сообщении.

Госдепартамент пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, имя Курта Волкера в документе обличителя упоминается по крайней мере пять раз в двух эпизодах. В первом он фигурирует вместе с другим дипломатом - Гордоном Сондлендом, который известен высоким уровнем доверия со стороны президента Трампа.

"26 июля, через день после телефонного разговора (президентов Трампа и Зеленского), спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер посетил Киев и встретился с президентом Зеленским и другими украинскими политическими деятелями. Посла Волкера на встречах сопровождал посол США в ЕС Гордон Сондленд", - отмечал обличитель.

Далее он отметил: "Учитывая многочисленные доклады по этим встречах, перечисленных мне различными американскими чиновниками, послы Волкер и Сондленд, как сообщается, давали советы украинскому руководству о том, как "ориентироваться" в требованиях, озвученных президентом (Трампом - ред.) Зеленскому".

Второй эпизод, где упоминается Курт Волкер вместе с послом Сондлендом, касается попыток личного адвоката Трампа - Руди Джулиани - "обойти" некоторые процессы принятия решений в сфере национальной безопасности. В этой связи отмечается, что Уолкер и Сондленд общались с Джулиани с целью "снижения вреда" национальной безопасности США. Кроме того, оба дипломата встречались с членами новой украинской власти, чтобы "помочь украинским лидерам понять и ответить на различные месседжи, которые поступали по официальным каналам США с одной стороны, и от Джулиани с другой".

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп утверждает, что глава надзорного комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф изменил выражения из его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе выступления в Конгрессе.