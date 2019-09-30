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Позиция неизменна: в ПАСЕ отреагировали на демарш украинской делегации

понедельник, 30 сентября 2019, 15:56
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ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье Фото: European Council

Присутствие на открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы является базовой обязанностью каждого члена ассамблеи, поэтому Украину могут ждать определенные последствия за ее отказ от посещения мероприятия.

Об этом сообщила председательница ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье в ходе брифинга для европейских СМИ.

Она выразила сожаление из-за отсутствия украинских делегатов и подчеркнула, что участие в открытии сессии это "не вопрос выбора или желания".

Также Лилиан Мори-Паскье подчеркнула, что главная цель ПАСЕ – "защита прав человека и обеспечение диалога" между странами и в данный момент ассамблея от этих принципов не отходит.

Председательница ПАСЕ подчеркнула, что их позиция относительно возвращения россиян в ассамблею останется неизменной.

"Рассчитываем на открытый и честный диалог с российскими коллегами", – добавила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Украина готова к конструктивным переговорам с российскими коллегами в ассамблее.

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