RU  UA  EN

понедельник, 30 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

30 сентября

13:36
До слез: сеть растрогал ролик с подростками, которые устроили сюрприз пенсионерке
13:36
Режиссера "Форсажа" обвинили в изнасиловании
13:31
В Киеве устроили митинг под Офисом президента из-за налоговых новшеств: фото и видео
13:15
Придется подождать: назван единственный реальный сценарий для Зеленского по Донбассу
13:04
Полностью обеспечивает аграриев посевным материалом: в "Укрлендфарминге" рассказали о работе своего завода после модернизации
13:02
Я была бы рада: Настя Каменских рассказала, когда родит первенца
12:55
В Полтаве произошла драка со стрельбой из-за женщины: опубликовано видео
12:44
Рики Мартин ждет четвертого ребенка
12:41
Европейская бизнес-ассоциация призвала согласовать изменение ренты на железную руду с налоговой реформой
12:40
Луценко покинул Украину в разгар скандала вокруг Зеленского и Трампа: появились подробности
12:27
В России дерзко унизили Путина: в сеть попали интересные фото
12:26
Украинская чемпионка поделилась радостным событием после случившегося ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина устроила демарш России в ПАСЕ: появились важные подробности

понедельник, 30 сентября 2019, 12:19
переглянути новину українською
Заседание ПАСЕ Балтик+ Фото: Facebook

В Страсбурге, Франция, прошла встреча с делегатами Парламентской ассамблеи Совета Европы из группы Балтик+ - Латвия, Литва, Эстония, Грузия; было принято решение бойкотировать мероприятия и ближайшее заседание Совета Европы.

Об этом рассказал член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Также дипломаты договорились о важной международной встрече в Страсбурге. После нее стороны обсудят дальнейшие пути воздействия на руководство ПАСЕ в виду возвращения в зал заседаний российской делегации.

"Приняли следующие совместные решения: не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы; не принимать участие в открытии сегодняшней сессии; в 12.00 провести встречу с французским госсекретарём мадам Моншален; после этой встречи снова провести консультации о дальнейших совместных действиях", - отметил Гончаренко.

Также он поблагодарил грузинских коллег за решение не принимать участие в мероприятиях текущей сессии ПАСЕ.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Украина готова к конструктивным переговорам с российскими коллегами на полях ассамблеи.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: