Украина устроила демарш России в ПАСЕ: появились важные подробности

В Страсбурге, Франция, прошла встреча с делегатами Парламентской ассамблеи Совета Европы из группы Балтик+ - Латвия, Литва, Эстония, Грузия; было принято решение бойкотировать мероприятия и ближайшее заседание Совета Европы.

Об этом рассказал член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Также дипломаты договорились о важной международной встрече в Страсбурге. После нее стороны обсудят дальнейшие пути воздействия на руководство ПАСЕ в виду возвращения в зал заседаний российской делегации.

"Приняли следующие совместные решения: не участвовать в мероприятиях по празднованию 70-летия Совета Европы; не принимать участие в открытии сегодняшней сессии; в 12.00 провести встречу с французским госсекретарём мадам Моншален; после этой встречи снова провести консультации о дальнейших совместных действиях", - отметил Гончаренко.

Также он поблагодарил грузинских коллег за решение не принимать участие в мероприятиях текущей сессии ПАСЕ.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что Украина готова к конструктивным переговорам с российскими коллегами на полях ассамблеи.