RU  UA  EN

пятница, 4 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 октября

15:00
Картину Бэнкси продали за рекордную сумму: ею художник высмеял британский парламент
14:38
Восхищаюсь способностями мужа: Брежнева ответила на слухи об измене Меладзе
14:13
Студентки актерской школы обвинили известного актера в сексуальной эксплуатации
13:55
Ани Лорак приехала в Киев и заговорила на украинском
13:42
Испытывает постоянные боли: Елизавета II нуждается в операции
13:21
Сохранить брак - самое смелое решение: Хиллари Клинтон вспомнила об измене мужа
12:44
В Иране задержали российскую журналистку-"шпионку": фото и подробности скандала
12:40
Маша Ефросинина откровенно рассказала, что была жертвой насилия в отношениях
12:04
Помощница Роберта Де Ниро хочет отсудить у него 12 миллионов за сексизм
11:44
Кайли Дженнер отреагировала на слухи о расставании с бойфрендом из-за нового романа
11:18
Она говорит сама за себя: Могилевская выпустила новую песню и намекнула, что влюбилась
10:59
Защитники животных обвинили Джастина Бибера в покупке экзотических котят за 35 тысяч долларов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин понял, как влиять на Зеленского: названы главные риски для Крыма от "формулы Штайнмайера"

четверг, 03 октября 2019, 12:00
переглянути новину українською

Готовность украинской стороны и в частности президента Владимира Зеленского идти на болезненные компромиссы с Россией по Донбассу может быть воспринята руководством страны-агрессора как слабость, которая затем трансформируется в рычаг влияния на переговорах относительно деоккупации Крыма.

Об этом написал в своем блоге на "Радио Свобода" украинский журналист Виталий Портников.

По его словам, имплементация "формулы Штайнмайера" была условием России для встречи в Нормандском формате, и теперь линия для диалога между Зеленским и Путиным открыта. При этом российский президент находится в более сильной позиции по любому вопросу, в том числе и Крыма, поскольку его давление сработало.

Журналист отметил, что в "формуле Штайнмайера" нет условия относительно переговоров Киева с главарями боевиков, однако косвенно этот процесс подразумевается для согласования выборов в ОРДЛО. Таким образом Россия добилась частичной легитимации "своих марионеток" на Донбассе. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров прямо заявит, что такие переговоры для проведения выборов необходимы.

Таким же образом Москва на переговорах может настаивать на диалоге Киева с властями "субъекта Российской Федерации" – оккупированного РФ Крыма, в том числе и по вопросам амнистии коллаборационистов и признанию российского гражданства у местных жителей.

"Самое главное – в Кремле поняли, как нужно разговаривать с украинским президентом, как менять уступки на возможность диалога, как использовать в воздействии на Банковую западных лидеров. И этот инструментарий давления можно будет задействовать еще не раз – как по Донбассу, так и по Крыму", - заметил Портников.

Ранее "Апостроф" опубликовал материал "Призрак Веймарской республики: куда приведет Украину мир от Зеленского" о рисках имплементации "формулы Штайнмайера".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мы сломаем все: зачем украинская делегация устроила демарш в ПАСЕ

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: