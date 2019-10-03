Путин понял, как влиять на Зеленского: названы главные риски для Крыма от "формулы Штайнмайера"

Готовность украинской стороны и в частности президента Владимира Зеленского идти на болезненные компромиссы с Россией по Донбассу может быть воспринята руководством страны-агрессора как слабость, которая затем трансформируется в рычаг влияния на переговорах относительно деоккупации Крыма.

Об этом написал в своем блоге на "Радио Свобода" украинский журналист Виталий Портников.

По его словам, имплементация "формулы Штайнмайера" была условием России для встречи в Нормандском формате, и теперь линия для диалога между Зеленским и Путиным открыта. При этом российский президент находится в более сильной позиции по любому вопросу, в том числе и Крыма, поскольку его давление сработало.

Журналист отметил, что в "формуле Штайнмайера" нет условия относительно переговоров Киева с главарями боевиков, однако косвенно этот процесс подразумевается для согласования выборов в ОРДЛО. Таким образом Россия добилась частичной легитимации "своих марионеток" на Донбассе. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров прямо заявит, что такие переговоры для проведения выборов необходимы.

Таким же образом Москва на переговорах может настаивать на диалоге Киева с властями "субъекта Российской Федерации" – оккупированного РФ Крыма, в том числе и по вопросам амнистии коллаборационистов и признанию российского гражданства у местных жителей.

"Самое главное – в Кремле поняли, как нужно разговаривать с украинским президентом, как менять уступки на возможность диалога, как использовать в воздействии на Банковую западных лидеров. И этот инструментарий давления можно будет задействовать еще не раз – как по Донбассу, так и по Крыму", - заметил Портников.

Ранее "Апостроф" опубликовал материал "Призрак Веймарской республики: куда приведет Украину мир от Зеленского" о рисках имплементации "формулы Штайнмайера".