Западный военторг: как США и другие страны помогают Украине воевать с Россией

США разблокировали финансовую помощь Украине, предназначенную для оборонных нужд. Предполагается, что в 2019 году Украина получит около $400 млн на закупку вооружения и техники, а также на предоставление услуг, способных повысить возможности ВСУ. В распоряжении "Апострофа" имеются документы, поясняющие, какие государства предоставили нам военную помощь. Выяснилось, что, помимо США, нашей стране помогали еще 20 стран, однако безоговорочным лидером в этом вопросе остаются именно американцы.
История вопроса
Администрация президента США Дональда Трампа, в конце августа заблокировала выделение $250 млн, предназначенных для военной помощи Украине в 2019 году. Это произошло после того, как провалилась попытка Трампа вернуть Россию в G7. Президент США поручил провести ревизию программы финансирования сектора безопасности Украины. По данным СМИ, Трамп захотел убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов, а другие страны "платят свою справедливую долю".
Решение Трампа о ревизии помощи Украине возмутило законодателей обеих палат Конгресса. По данным американских СМИ, в Пентагоне, по заказу Белого дома, изучили объемы военной помощи Украине и пришли к выводу, что ее следует продолжать.
12 августа влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что администрация Трампа сняла блокировку средств. По данным посольства Украины в США, помощь, которую Украина должна получить от США, будет даже большей. Так, помимо $250 млн из бюджета Пентагона, Украина получит $115 млн в рамках программы Госдепартамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года и еще 26,5 млн по той же программе из бюджета 2018 года. Всего $391,5 млн.
На что уходят эти деньги
"Апостроф" направил запрос в Министерство обороны Украины, с просьбой сообщить, какая именно военная помощь поступает в интересах нашей страны из США и других западных партнеров. Запрос касался только предоставления оборудования. Отметим, что далеко не все деньги уходят на поставки материально-технических средств. Например, из тех $250 млн, вокруг которых разгорелся конфликт, только $50 млн предназначались на "летальное оружие". Остальные деньги должны были пойти на подготовку военнослужащих, развитие логистического обеспечения, разведывательную поддержку частей украинской армии, и.т.д.
По данным Минобороны и Генерального штаба, США являются самым большим донором для Украины. С 2014 по 2019 год Украина получила из США оборудования на сумму $376 млн. Среди них - средства связи и кибербезопасности, РЛС контрбатарейной борьбы, медицинское оборудование, приборы ночного видения, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, бронированные автомобили HMMWV (известные, как Hummer), два корабля типа Island, быстроходные лодки и различные запчасти.
"Помощь в виде средств не предоставляется, а поступает в рамках сотрудничества ВСУ со странами-партнерами исключительно в виде имущества и услуг", - уточнили в Главном управлении военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ.
Насколько важна американская помощь
По данным Генштаба, кроме США, в 2014-2019 годах нашей стране помогали Великобритания, Франция, Канада, Италия, Словакия, Литва, Латвия, Польша, Норвегия, Нидерланды, Испания, Дания, Швейцария, Швеция, Албания, Чехия, Австралия, Турция, а также Япония и Китай. Они передавали, радиостанции, средства ночного видения, автомобили разных типов, униформу, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и сухие пайки на общую сумму в $62,5 млн.
Итак, финансовая помощь США Украине оказалась в шесть раз больше, чем помощь 20 других стран вместе взятых. Но является ли американская военная помощь незаменимой? И да, и нет. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, в целом она не может оказать очень большое влияние на перевооружение украинской армии. "Например, для модернизации системы ПВО или закупки новых самолетов для Воздушных Сил Украины нужны десятки миллиардов долларов", - пояснил Жирохов.
В основном война на Донбассе ведется благодаря украинским возможностям. В подтверждение этому можно привести и другие данные. К примеру, в 2018 году США поставили Украине 37 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет к ним. С другой стороны, по данным генерального конструктора – генерального директор КБ "Луч" Олега Коростелева, в том же 2018 году в войска было направлено порядка 200 пусковых установок украинского ПТРК "Стугна" и около 3 тысяч ракет к ним. Отметим, что киевское КБ "Луч" является основным разработчиком отечественного высокоточного оружия, включая уже принятые на вооружение 300-мм корректируемые ракеты "Ольха" и крылатые ракеты "Нептун", которые пока активно испытываются.
Однако некоторое американское "нелетальное" оборудование принесло нам большую пользу. Это и автомобили HMMWV, и современные радиостанции Harris, и контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36, с дальностью обнаружения до
Другими словами, американская помощь Украине чем-то напоминает американский же ленд-лиз в годы Второй мировой войны (конечно, в куда более скромных объемах). На одном ленд-лизе ту войну выиграть было невозможно. Но удалось ли бы ее выиграть без ленд-лиза?