Западный военторг: как США и другие страны помогают Украине воевать с Россией

США разблокировали финансовую помощь Украине, предназначенную для оборонных нужд. Предполагается, что в 2019 году Украина получит около $400 млн на закупку вооружения и техники, а также на предоставление услуг, способных повысить возможности ВСУ. В распоряжении "Апострофа" имеются документы, поясняющие, какие государства предоставили нам военную помощь. Выяснилось, что, помимо США, нашей стране помогали еще 20 стран, однако безоговорочным лидером в этом вопросе остаются именно американцы.

История вопроса

Администрация президента США Дональда Трампа, в конце августа заблокировала выделение $250 млн, предназначенных для военной помощи Украине в 2019 году. Это произошло после того, как провалилась попытка Трампа вернуть Россию в G7. Президент США поручил провести ревизию программы финансирования сектора безопасности Украины. По данным СМИ, Трамп захотел убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов, а другие страны "платят свою справедливую долю".

Решение Трампа о ревизии помощи Украине возмутило законодателей обеих палат Конгресса. По данным американских СМИ, в Пентагоне, по заказу Белого дома, изучили объемы военной помощи Украине и пришли к выводу, что ее следует продолжать.

12 августа влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что администрация Трампа сняла блокировку средств. По данным посольства Украины в США, помощь, которую Украина должна получить от США, будет даже большей. Так, помимо $250 млн из бюджета Пентагона, Украина получит $115 млн в рамках программы Госдепартамента США "Международное военное финансирование" из бюджета 2019 года и еще 26,5 млн по той же программе из бюджета 2018 года. Всего $391,5 млн.

На что уходят эти деньги

"Апостроф" направил запрос в Министерство обороны Украины, с просьбой сообщить, какая именно военная помощь поступает в интересах нашей страны из США и других западных партнеров. Запрос касался только предоставления оборудования. Отметим, что далеко не все деньги уходят на поставки материально-технических средств. Например, из тех $250 млн, вокруг которых разгорелся конфликт, только $50 млн предназначались на "летальное оружие". Остальные деньги должны были пойти на подготовку военнослужащих, развитие логистического обеспечения, разведывательную поддержку частей украинской армии, и.т.д.

По данным Минобороны и Генерального штаба, США являются самым большим донором для Украины. С 2014 по 2019 год Украина получила из США оборудования на сумму $376 млн. Среди них - средства связи и кибербезопасности, РЛС контрбатарейной борьбы, медицинское оборудование, приборы ночного видения, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, бронированные автомобили HMMWV (известные, как Hummer), два корабля типа Island, быстроходные лодки и различные запчасти.

"Помощь в виде средств не предоставляется, а поступает в рамках сотрудничества ВСУ со странами-партнерами исключительно в виде имущества и услуг", - уточнили в Главном управлении военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ.

Насколько важна американская помощь

По данным Генштаба, кроме США, в 2014-2019 годах нашей стране помогали Великобритания, Франция, Канада, Италия, Словакия, Литва, Латвия, Польша, Норвегия, Нидерланды, Испания, Дания, Швейцария, Швеция, Албания, Чехия, Австралия, Турция, а также Япония и Китай. Они передавали, радиостанции, средства ночного видения, автомобили разных типов, униформу, средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и сухие пайки на общую сумму в $62,5 млн.

Итак, финансовая помощь США Украине оказалась в шесть раз больше, чем помощь 20 других стран вместе взятых. Но является ли американская военная помощь незаменимой? И да, и нет. По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, в целом она не может оказать очень большое влияние на перевооружение украинской армии. "Например, для модернизации системы ПВО или закупки новых самолетов для Воздушных Сил Украины нужны десятки миллиардов долларов", - пояснил Жирохов.

В основном война на Донбассе ведется благодаря украинским возможностям. В подтверждение этому можно привести и другие данные. К примеру, в 2018 году США поставили Украине 37 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет к ним. С другой стороны, по данным генерального конструктора – генерального директор КБ "Луч" Олега Коростелева, в том же 2018 году в войска было направлено порядка 200 пусковых установок украинского ПТРК "Стугна" и около 3 тысяч ракет к ним. Отметим, что киевское КБ "Луч" является основным разработчиком отечественного высокоточного оружия, включая уже принятые на вооружение 300-мм корректируемые ракеты "Ольха" и крылатые ракеты "Нептун", которые пока активно испытываются.

Однако некоторое американское "нелетальное" оборудование принесло нам большую пользу. Это и автомобили HMMWV, и современные радиостанции Harris, и контрбатарейные РЛС AN/TPQ-36, с дальностью обнаружения до 24 км, позволяющие засекать огонь российских дальнобойных 152-мм орудий в глубине боевых порядков противника. Благодаря этим РЛС, выполнялся значительный объем работы по обнаружению вражеских артиллерийских батарей. По состоянию на начало войны, ВСУ практически не располагали собственными контрбатарейными радарами, хотя именно артиллерия является важнейшим средством ведения боевых действий на Донбассе.

Другими словами, американская помощь Украине чем-то напоминает американский же ленд-лиз в годы Второй мировой войны (конечно, в куда более скромных объемах). На одном ленд-лизе ту войну выиграть было невозможно. Но удалось ли бы ее выиграть без ленд-лиза?