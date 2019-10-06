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Сотни тысяч из Украины: Трамп выдвинул новые громкие обвинения против сына Байдена

воскресенье, 06 октября 2019, 23:55
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Президент США Дональд Трамп заявил, что сын его возможного соперника на будущих выборах, Джо Байдена, регулярно получал крупные суммы от украинской компании Burisma.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, Хантер Байден получал от Burisma ежемесячно 100 тысяч долларов, при том, что не имел опыта работы в энергетике.

"Он также получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие опыта и без видимых причин", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, ссылаясь на юристов, что как президент обязан изучить эту вероятную коррупцию.

"Джо заявлял, что он никогда не имел дел с украинской компанией, а потом стало известно, что он играл в гольф с боссом компании и Хантером", - добавил Трамп.

В свою очередь, сам Джо Байден в ответ на последние твиты Трампа заявил, что тот продолжает дискредитировать все, что связано с постом президента США.

"Мы должны сделать его президентом одного срока", – написал Байден.

Напомним, подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": Между Трампом и Байденом: как Зеленскому избежать потерь.

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