Сотни тысяч из Украины: Трамп выдвинул новые громкие обвинения против сына Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын его возможного соперника на будущих выборах, Джо Байдена, регулярно получал крупные суммы от украинской компании Burisma.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, Хантер Байден получал от Burisma ежемесячно 100 тысяч долларов, при том, что не имел опыта работы в энергетике.

"Он также получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, несмотря на отсутствие опыта и без видимых причин", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, ссылаясь на юристов, что как президент обязан изучить эту вероятную коррупцию.

"Джо заявлял, что он никогда не имел дел с украинской компанией, а потом стало известно, что он играл в гольф с боссом компании и Хантером", - добавил Трамп.

В свою очередь, сам Джо Байден в ответ на последние твиты Трампа заявил, что тот продолжает дискредитировать все, что связано с постом президента США.

"Мы должны сделать его президентом одного срока", – написал Байден.

Напомним, подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": Между Трампом и Байденом: как Зеленскому избежать потерь.