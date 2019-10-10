Зеленский интересно ответил на призывы обнародовать стенограммы разговоров с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против публикации стенограммы его переговоров с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, поскольку считает, что это может навредить престижу Украины, а также затруднит урегулирование конфликта на Донбассе.

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Об этом сообщил глава государства в ходе своего пресс-марафона в Киеве 10 октября.

"Я не готов опубликовать разговоры с Путиным. Я Верховный главнокомандующий, а не телеведущий. Я не занимаюсь пиаром. Тактика есть тактика, а стратегия есть стратегия", - заметил Зеленский.

Зеленский отметил, что опасается публикации этих разговоров, поскольку они могут сорвать последующие договоренности и освобождение военнопленных украинцев из России.

"Я не буду ничего публиковать, это навредит процессу возвращения людей и прекращения войны", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Офисе президента Украины есть аудиозапись переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и потребовал их опубликовать.