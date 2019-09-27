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Есть запись: появились скандальные данные по разговору Зеленского и Трампа

пятница, 27 сентября 2019, 17:04
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В Офисе президента Украины есть аудиофайл полной беседы между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что, согласно протоколу, у Белого Дома США нет обязательства записывать разговоры высокопоставленных чиновников, они могут составить "приблизительную расшифровку" при необходимости ее обнародования. Ее составляет клерк, который слушает беседу, поэтому текст может отличаться от оригинала.

При этом Офис президента Украины осуществляет запись всех телефонных переговоров президента в формате аудио.

По словам нардепа, чтобы понять осуществлялось ли давление на украинского президента, следует слушать аудиозапись разговора. Именно так можно "услышать тон и интонации, паузы и все нюансы".

Алексей Гончаренко добавил, что уже обратился в Офис президента с просьбой опубликовать аудиофайл переговоров.

"По моим источникам, такой протокол был в разговоре с Трампом. Так что у Украины есть аудиофайл их разговора. Я обратился в Офис президента с просьбой опубликовать. Это дело имеет международное значение", - заявил Гончаренко.

Как сообщал "Апостроф", ранее сотрудник американской разведки в жалобе на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским назвал действия американского президента представляющими угрозу для национальной безопасности страны.

Представители Демократической партии США в свою очередь назвали стенограмму переговоров Зеленского и Трампа неполной, и призвали опубликовать полную версию, которая по их словам, должна быть как минимум в три раза больше.

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