Стало известно о гибели на Донбассе бойца ООС: его фамилия и фото

Во вторник, 8 октября, на Донбассе погиб украинский боец Андрей Батин.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс 04868.

По слова начальника отдела взаимодействия с правоохранительными органами Николая Малого, погибший Андрей был родом из Черноморска. Батину было 39 лет, он служил в Мариупольской бригаде.

"В настоящее время идет выяснение обстоятельств. Но уже сейчас могу с уверенностью сообщить, что мы готовы оказать помощь семье, помочь его родным и близким", - поделился Николай Малый.

Как сообщал "Апостроф", 4 октября в результате обстрела на Донбассе погиб 33-летний старший солдат Олег Ременный.

Также 3 октября при невыясненных обстоятельствах после визита к местным "правоохранителям" умер боевик так называемой ДНР Роман Бриевский по кличке "Брил".