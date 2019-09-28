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В Британии назревает коррупционный скандал вокруг премьер-министра: что известно

суббота, 28 сентября 2019, 23:31
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В Великобритании возник прецедент с возможным злоупотреблением властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Об этом сообщает DW, уточняя тот факт, что речь идет о периоде, когда Джонсон был мэром Лондона.

В частности, правоохранителей заинтересовала связь Джонсона с предпринимательницей Дженнифер Аркури из США. Якобы фирмы, связанные с Аркури, предположительно получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов из бюджета Лондона.

При этом, Джонсон неоднократно посещал лондонскую квартиру Аркури, которая называла его "одним из своих лучших друзей". А также он являлся главой ведомства по контролю деятельности службы столичной полиции.

На данный момент по этим фактам проводится проверка, по результатам которой возможно открытие соответствующего расследования.

Подробнее о том, чем помимо странной прически запомнился Борис Джонсон, читайте в материале "Апострофа": Путин - безжалостный тиран: что новый премьер Британии говорил об Украине, России и Brexit.

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