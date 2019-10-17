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Россия задумала новую подлость против Украины из-за русского языка: в сети волна гнева

четверг, 17 октября 2019, 17:04
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Правительство РФ запланировало к рассмотрению проект закона о признании уроженцев Украины и Беларуси носителями русского языка без собеседования при обращении за получением российского паспорта.

Об этом сообщает "Апостроф", со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О гражданстве Российской Федерации".

"Иностранные граждане или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка, … использующими его в бытовой и культурной сферах, если данные лица либо их родственники по прямой линии проживали на территории РФ, Российской империи или СССР, в пределах госграницы РФ, по результатам собеседования, проведенного комиссией по признанию иностранного гражданина носителем русского языка… Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком", - уточнили в российском правительстве.

Украинские пользователи соцсетей в комментариях к новости заявили, что такой проект похож на новую провокацию, а также уточнили, что таким образом Россия может раздать гражданство большему числу образованных украинцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что руководство оккупационных войск на Донбассе приняло меры для ускорения выдачи российских "паспортов" личному составу войск боевиков.

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