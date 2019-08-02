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В Украине назвали количество жителей Донбасса с паспортами РФ: их ждет "сюрприз"

пятница, 02 августа 2019, 17:04
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Значительная часть жителей оккупированных территории Донецкой и Луганской областей, которые получили российские паспорта, идентифицирована.

Об этом в интервью НВ рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его словам, документы Российской Федерации уже получили более 13 тыс. человек.

"У нас есть полная картина, нами сейчас - в процессе следствия - устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей - это большие цифры... На данный момент мы фактически владеем ситуацией в отношении более 13 тысяч человек - значительная часть их идентифицирована, они пересекают линию разграничения", - сообщил Матиос.

Главный военный прокурор добавил, что следователи действуют законно, а некоторые люди, которые обратились за получением паспорта РФ, уже допрошены при пересечении ими КПВВ на Донбассе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 17 июля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство РФ в упрощенном порядке могут получить все украинцы, проживавшие на территории Донецкой и Луганской областей.

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