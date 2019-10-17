Штайнмайер очень удивлен: в Украине четко объяснили, что значит скандальная формула по Донбассу

Бывший министр иностранных дел Германии и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер в своей "формуле" не претендовал на полное разрешение ситуации на Донбассе.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал экс-посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко.

"Мирная реинтеграция - это мир и возвращение территорий. О такой мирной реинтеграции и говорят Минские соглашения [...] Штайнмайер представил свое видение по одному из тринадцати пунктов, а именно по применению закона об особом статусе временно оккупированных территорий. То есть он уточнил, как именно видит временные рамки применения этого закона. Поэтому, когда говорят, что формула Штайнмайера является какой-то формулой разрешения ситуации - это полная ерунда. Штайнмайер на это и не претендовал, поэтому сейчас он очень удивлен комментариями, которые дают, в частности, люди, которые сидели напротив него, подписывали Минские соглашения и говорили, что Украина хочет их выполнить, а сейчас заявляют, что Минские соглашения невыгодны Украине. Он лишь пожимает плечами", - сказал экс-посол.

Левченко отметил, что ничего страшного или катастрофического в этом соглашении нету. Дипломат напомнил, что Хорватия имела на 95% схожий текст мирного соглашения и это ни в коем случае не является текстом капитуляции.

Читайте полностью интервью: Формула Штайнмайера - инструмент мирного плана, а военная реинтеграция Донбасса будет катастрофой - дипломат.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Марина Бардина рассказала о будущем "формулы Штайнмайера", которая должна войти в новый закон о Донбассе.