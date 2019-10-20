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Зеленский собрался на церемонию интронизации императора в Японию

воскресенье, 20 октября 2019, 21:55
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Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября посетит Японию и примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что кроме церемонии, Зеленский также в рамках визита встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран. Однако каких именно, пресс-служба не уточняет.

Как ранее сообщал "Апостроф", Владимир Зеленский во время официального визита в Латвию, который состоялся 16 октября, посетил местный парламент, где ему разрешили занять место спикера и ударить специальным деревянным молотком.

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