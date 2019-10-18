Зеленский нашел себе необычное развлечение в сейме Латвии: опубликовано забавное видео

Президент Украины во время официального визита в Латвию, который состоялся 16 октября, посетил местный парламент.

В здании сейма Латвии украинскому президенту разрешили занять место спикера и ударить специальным деревянным молотком, что он сделал с улыбкой на лице.

Под видеозаписью с Зеленским собрались десятки комментариев.

"Постучал и пошел на шаурму)", "Ну, вот, пожалуйста. Президент невысокого роста без комплекса Наполеона. Не боится показаться ребёнком, добрый. Не знаю, как у него в стране дела, но мой личный рейтинг, чисто визуальный и поведенческий, он поднимает)", "Такая искренняя радость... ему бы так стучать и стучать а не вот это вот все. Давайте уволим и сделаем человека счастливым", "Когда один хрен ты в душе КВНщик и юморист", - пишут в соцсетях комментаторы.

Напомним, что Офис президента Украины Владимира Зеленского попал в скандал из-за географической ошибки на официальной странице ведомства в Facebook.