В Германии приняли важное решение по антироссийским санкциям

В четверг, 24 октября, парламент Германии отклонил предложения об отмене санкций против России и общего изменения политики по отношению к Москве.

Об этом сообщает DW.

Бундестаг отклонил два предложения от представителей "Левой партии" и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Проект "левых" назывался "Ослабление напряженности с Россией - нет продлению санкций против России", против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ. В свою очередь документ АдГ под названием "За новую политику в отношении России - сотрудничество вместо конфронтации" также был отклонен. Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

В своем проекте представители "Левой партии" призывали правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, "поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их". В отношении ситуации на Донбассе, "Левая партия" потребовала от Берлина "решительно требовать выполнения обязательств" всех сторон.

Депутаты от АдГ в своем документе требовали, среди прочего, "расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития германо-российского молодежного обмена". В АдГ также считают, что в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) следует разработать совместный с РФ договор о безопасности в Европе. Партия, которая считается правопопулиситческой, потребовала от правительства отмены всех санкций против России и заявила, что участие Германии в санкционном режиме ЕС с самого начала не отвечало ее интересам.

Напомним, подробнее о санкциях против Кремля читайте в материале "Апострофа": Санкции против России: перспективы, успехи и пробелы.