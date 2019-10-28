Евросоюз принял решение по переносу даты Brexit

В Европейском Союзе согласились с отсрочкой даты Brexit до следующего года.

Об этом сообщает председатель Совета ЕС Дональд Туск на своей странице в Twitter.

"27 стран - членов Европейского Союза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты Brexit до 31 января 2020 года. Ожидается, что решение будет оформлено в письменной форме", - написал он соцсети.

Как сообщал "Апостроф", Великобритания и Европейский союз согласовали новое решение по Brexit, которое "возвращает контроль" Соединенному Королевству. Новое соглашение предусматривает пересмотренный протокол по проблемам, связанным с Ирландией и Северной Ирландией, а также пересмотренный текст политической декларации об отношениях ЕС и Великобритании после реализации 50 статьи Лиссабонского договора.