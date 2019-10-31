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На заседании Рады выступит генсек НАТО Столтенберг: онлайн трансляция

четверг, 31 октября 2019, 10:00
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В четверг, 31 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках своего визита в Украину выступит в зале Верховной Рады.

Согласно опубликованной на сайте НАТО программе визита, выступление Столтенберга в парламенте запланировано приблизительно на 11:50.

Кроме речи генсека НАТО, в Верховной Раде 31 октября планируют рассмотреть ряд других важных вопросов. В том числе – согласие на криминальное преследование, задержание и арест нардепа Ярослава Дубневича. Также в планах у парламента рассмотрение законопроектов о публичных электронных реестрах, конфискации незаконных активов, внесении изменений в трудовое и налоговое законодательство.

Как ранее сообщал "Апостроф", в пятницу, 18 октября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.

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