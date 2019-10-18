Рада приняла в первом чтении госбюджет-2020: какими будут пособия и минимальная зарплата

В пятницу, 18 октября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Об этом сообщает "ТСН".

За принятие законопроекта за основу проголосовало 256 нардепов, в целом – 255 депутатов.

В проекте запланированы доходы госбюджета в размере 1 трлн 79,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн. Расходы – 1 трлн 170 млрд грн. Инфляция прогнозируется на уровне 6%, курс доллара - 28,2 гривен.

Минимальная зарплата составит в месячном размере: с 1 января — 4723 грн; в почасовом размере: с 1 января — 28,31 грн.

Прожиточный минимум для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2020 года - 1779 грн, с 1 июля — 1859 грн, с 1 декабря — 1921 грн;

детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года — 2218 грн, с 1 июля — 2318 грн, с 1 декабря — 2395 грн;

трудоспособных лиц: с 1 января 2020 года — 2102 грн, с 1 июля — 2197 грн, с 1 декабря — 2270 грн;

лиц, которые потеряли работоспособность: с 1 января 2020 года — 1638 грн, с 1 июля — 1712 гривны, с 1 декабря — 1769 грн.

Согласно проекту бюджета-2020 года, финансирование Пенсионного фонда составит 172,6 млн гривен.

Кроме того, в 2020 году на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47 628,6 млн грн. Таким образом, правительство планирует уменьшить выплаты субсидий по сравнению с 2019 годом на 8,3 млрд грн.

На безопасность и оборону предлагается выделить 245,8 млрд гривен, что составит 5,4% ВВП.

Не исключается возможность увеличения расходов на образование в 2020 году. Общие расходы на эту сферу, заложенные в проекте бюджета составляют 136,4 млрд гривен - это на 7,7 млрд больше, чем в прошлом году.

Как сообщал "Апостроф", министр социальной политики Украины Юлия Соколовская заверила, что сокращения количества получателей субсидий не будет.