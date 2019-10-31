Продолжение и углубление: чего ждать от визита НАТО в Украину

В четверг, 31 октября, завершается двухдневный визит в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга во главе делегации послов Альянса. В этот день господин Столтенберг проведет заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, в котором примет участие президент Владимир Зеленский. Кроме того, генсек выступит с посланием в Верховной Раде. Также ожидаются встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком. "Апостроф" узнавал, какие итоговые решения могут быть приняты по результатам визита делегации НАТО, особенно в свете действий Венгрии, наложившей вето на заявления Комиссии.

Формально визит делегации НАТО начался 29 октября с захода в порт Одессы четырех кораблей НАТО из числа 2-й постоянной противоминной группы SNMCMG2. Речь идет о минных тральщиках ESPS "Sella"(Испания), "Ros Lupu Dinescu"(Румыния), BGS "Shkval"(Болгария) и ITS "Numana"(Италия). На следующий день, 30 октября, в Украину прибыла делегация Североатлантического совета НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом. Визит проходит по приглашению украинских властей.

В первый же день визита Столтенберг сообщил, что в отношениях Украины и Альянса будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие на сегодняшний день форматы сотрудничества.

"У нас долгосрочное партнерство с Украиной и время от времени мы его пересматриваем... У нас уже есть годовые национальные программы, Комплексный пакет помощи, Комиссия Украина-НАТО, которая является важным инструментом. Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и совместить эти разные форматы работы, сделав их более связанными и согласованными", - заявил на пресс-конференции в Одессе Столтенберг.

Основные мероприятия в рамках визита ожидаются 31 октября в Киеве, когда Йенс Столтенберг проведет заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов, в котором примет участие президент Владимир Зеленский. Кроме того, генсек выступит с посланием в Верховной Раде. Также ожидаются встречи со спикером ВР Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предполагает, что будут сделаны ряд заявлений о продолжении и углублении сотрудничества, но на межправительственном уровне, а не НАТО. "Возможно будет сделано заявление о присоединении Украины к Программе усиленных возможностей НАТО", - говорит он "Апострофу".

Отметим, что Программа усиленных возможностей предусматривает регулярные политические консультации по вопросам безопасности, в том числе, на министерском уровне, расширенный доступ к программам и учениям по оперативно-тактическому взаимодействию сил союзников Альянса, а также обмен информацией и более тесное сотрудничество для преодоления кризисов. В 2014 году к программе присоединились Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Украина подавала заявку на присоединение к Программе в марте 2016 года. В 2018 году Столтенберг заявлял, что НАТО еще не готова удовлетворить просьбу украинской стороны.

Заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (Слуга народа) отметила "Апострофу", что разговоры о Программе ходят, он конкретной информации пока нет. "В Украине сменилась власть, мы хотим услышать от НАТО наши перспективы относительно членства. Не в потенциальном будущем, а на данный момент", - пояснила Ирина Верещук.

Отметим, что о новом формате отношений Украины и НАТО стало известно еще 25 октября, во время визита в Брюссель министра обороны Андрея Загороднюка. Договоренность была достигнута, но не оформлена документально.

Впрочем, скорее всего, никаких конкретных решений, 31 октября, вообще не будет принято. Дело в том, что накануне Венгрия заблокировала какие-либо заявления, которые, как ожидается, могут быть приняты Североатлантическим советом. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По словам Сийярто, это было сделано, потому что в заявлении не упоминали о "лишении прав" венгерских меньшинств. Будапешт предлагал соответствующим образом дополнить документ, а когда другие представители НАТО идею не одобрили, наложил вето.

Известно, что Венгрия блокирует связанные с Украиной решения НАТО из-за образовательной реформы в Украине и стремления Киева обеспечить функционирование украинского языка в качестве государственного. По мнению Будапешта, эта политика поражает в правах этнических венгров, проживающих на территории нашей страны. "Украине нужно искать возможности обходить венгерское вето и строить дружественное взаимовыгодное сотрудничество. Пока мы имеем вето, никаких существенных заявлений и решений ждать не стоит", - считает Козий. По его мнению, двухсторонние договора с правительствами стран-членов Альянса, военно-техническое сотрудничество, а также заявление о присоединение Украины к Программе усиленных возможностей НАТО - это был бы отличный результат визита делегации.

Ирина Верещук считает, что нужно сложить все "за" и "против" и пойти на уступки, если это возможно: "Если будут четкие сигналы, думаю, мы сможем найти консенсус по требованиям Венгрии, в формате переговоров Украина-НАТО-Венгрия". По словам Верещук, в скором времени будет инициировано общественное обсуждение требований венгерского правительства к образовательной реформе. Игорь Козий, в свою очередь, напоминает, что нужно искать точки соприкосновения в интересах Венгрии. Например, в вопросе транзита ядерного топлива через территорию Украины.