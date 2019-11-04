В России цинично ответили на ультиматум Украины

В ответ на ноту Министерства иностранных дел Украины с требованием вернуть захваченные в конце 2018 года корабли, в российском парламенте посоветовали публично признать “провокацию” в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Депутат верхней палаты парламента РФ Сергей Цеков назвал циничные условия для возвращения захваченных в прошлом году украинских кораблей.

"Украина, насколько мне известно, до сих пор публично не признала факт провокации, которая была устроена ею в Керченском проливе. Мне так кажется, что как раз это следовало бы сделать. И после этого уже говорить об имуществе", - заявил Цеков.

"Депутатка" от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Украина использует корабли для осуществления политического демарша. "Украине нужен политический демарш. Украина в очередной раз создает политическую провокацию, не думая ни о своем имуществе, ни о судьбе своих людей", - считает она.

Как сообщал "Апостроф", 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

При этом российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

В начале сентября все моряки вернулись в Украину в рамках масштабного обмена удерживаемыми лицами.