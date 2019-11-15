А как же погибшие хлопцы? Сети разгневало заявление Путина про телушку и Украину

Президент РФ Владимир Путин вспомнил пословицу, отвечая на вопрос о предложении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу с президентом Владимиром Зеленским.

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"Украина должна искать счастье не за морями. ‘За морем и телушка - полушка, да дорог перевоз’. Так вот не за морем, не за океаном надо искать счастье, а со своими соседями договариваться", - сказал Путин на преесс-конференции по итогам саммита государств - участников БРИКС.

"Да на*уй таких соседей как ты, Вова.... Сдохни уже", "Такого соседа как ты, фашистское отродье, в гробу видать за счастье!!!", "Да, конечно, нужно с соседями договариваться. Всё так! Только что делать с тысячами убитых? Как забыть погибших хлопцев?!", "Россия этакий себе добряк, по соседям прошла, края позабирала, где по зубам получила, дальше руки не сует. Грузия, Молдова, Сирия. Украина. Пшла бы ты отсюда", "Он не попутал украинский народ со своими терпилами? Его 14-й год ничему не научил", - пишут комментаторі в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф". Путин вспомнил еще одну смешную фразу, говоря о транзите газа и его поставке в Украину по сниженной цене.