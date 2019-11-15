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Нормандский саммит в Париже: о чем договорились Зеленский и Макрон

пятница, 15 ноября 2019, 20:12
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Президент Французской Республики Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским подтвердил выполнение Украиной необходимых требований для проведения саммита в нормандском формате, который состоится 9 декабря в Париже.

Об этом сообщает Telegram-канал Офиса президента.

"Президент Франции подчеркнул, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандской формате состоялся", - сказано в сообщении.

Во время телефонного разговора Владимир Зеленский информировал своего французского коллегу об актуальной ситуации с безопасностью в Донбассе. В свою очередь Эммануэль Макрон подчеркнул, что Украина может и дальше рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

"Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита Президента Французской Республики в Украине", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как сообщал "Апостроф", возврат Россией украинских кораблей, захваченных после инцидента в Керченском проливе, должен состояться до саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря.

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