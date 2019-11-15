Россия вернет Украине захваченные корабли: подробности готовящейся операции

Возврат Россией украинских кораблей, захваченных после инцидента в Керченском проливе, должен состояться до саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

По данным источников издания, стороны согласовывают место и время передачи трех судов - бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу". В переговорах принимают участие представители силовых ведомств и МИДы двух стран.

Возврат судов произойдет в море: украинские корабли будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Как утверждают источники российского издания, судна вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Кроме того, в России останется обнаруженное на кораблях личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные).

Российская сторона объясняет это тем, что оружие и документы фигурируют в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента.

Как сообщал "Апостроф", министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что его ведомство направило РФ ноту с требованием вернуть захваченные в конце 2018 года корабли.