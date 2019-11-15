RU  UA  EN

пятница, 15 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 ноября

20:12
Нормандский саммит в Париже: о чем договорились Зеленский и Макрон
19:38
Россия вернет Украине захваченные корабли: подробности готовящейся операции
19:20
Кого еще могут выгнать из "Слуги народа": названы фамилии
19:00
Скупаемся не только на "АлиЭкспресс": лучшие онлайн-магазины к Черной пятнице-2019
18:17
У Зеленского сделали заявление по нормандской встрече в Париже
18:16
Суд вынес вердикт по мужу изгнанной из "Слуги народа" Скороход
18:05
В "Нашем крае" рассказали, как руководство Николаевской ОГА дискредитирует президента
17:41
Во Франции назвали дату встречи Зеленского и Путина в Париже
17:32
Все произошло очень быстро: племянница Ротару выходит замуж через 5 месяцев после знакомства
17:18
Расходы на силовые ведомства в 2020 году станут рекордными за годы независимости - нардеп Плачкова
17:07
Крик отчаяния: журналисты объяснили смягчение риторики Кремля по транзиту газа через Украину
16:44
Теперь мы родственники: Юрий Ткач рассказал о кумовстве с Екатериной Кухар
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россия вернет Украине захваченные корабли: подробности готовящейся операции

пятница, 15 ноября 2019, 19:38
переглянути новину українською

Возврат Россией украинских кораблей, захваченных после инцидента в Керченском проливе, должен состояться до саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

По данным источников издания, стороны согласовывают место и время передачи трех судов - бронированных катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксира "Яны Капу". В переговорах принимают участие представители силовых ведомств и МИДы двух стран.

Возврат судов произойдет в море: украинские корабли будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

Как утверждают источники российского издания, судна вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Кроме того, в России останется обнаруженное на кораблях личное оружие украинских моряков, а также рации и судовые роли (документы, содержащие информацию о составе экипажей и другие данные).

Российская сторона объясняет это тем, что оружие и документы фигурируют в качестве вещественных доказательств в уголовном деле, возбужденном в РФ после инцидента.

Как сообщал "Апостроф", министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что его ведомство направило РФ ноту с требованием вернуть захваченные в конце 2018 года корабли.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Время против нас: почему Зеленскому уже нужен Путин

Зепония или как не превратить внешнюю политику в политический туризм за госсчет

Формула Украины: почему мирный план лучше импровизации

Мы сломаем все: зачем украинская делегация устроила демарш в ПАСЕ

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: