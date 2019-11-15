Опубликован полный текст еще одного разговора Трампа с Зеленским

В пятницу, 15 ноября, в США на официальном сайте Белого дома появилась новая стенограмма разговора американского президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Документ был опубликован в открытом доступе для ознакомления, уведомили журналисты ведущих изданий США.

Речь идет о разговоре Зеленского и Трампа, в котором американский президент поздравил своего коллегу с победой на президентских выборах. Общий объем текста – 2,5 страницы, разговор шел около 2 минут.

Следует отметить, что Трамп ранее заявил о готовности опубликовать любой разговор с Зеленским, поскольку в связи с ними в США началась "охота на ведьм". Он уведомил, что опубликует стенограмму сразу после официального запроса своих конкурентов на выборах – Демократической партии США.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США заявил, что готов опубликовать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, о котором "никто не знает".