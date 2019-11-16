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Украина отправила суда за захваченными Россией военными кораблями

суббота, 16 ноября 2019, 21:35
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За судами, захваченными российскими войсками в Керченском проливе, уже вышли буксиры, которые должны вернуть их в украинские порты.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Думская".

По информации источников, малые бронированные артиллерийские катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", захваченные Россией 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, вернут украинской стороне уже ночью с 16 на 17 ноября.

Отмечается, что за захваченными кораблями вышли специальные суда из Южного, Черноморска и Одессы: поисково-спасательный "Сапфир", буксиры "Титан" и "Гайдамака".

Издание отмечает, что встреча произойдет в открытом море примерно в 60 милях от Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Как ранее сообщал "Апостроф", возврат Россией украинских кораблей, захваченных после инцидента в Керченском проливе, должен состояться до саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря.

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