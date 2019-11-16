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Россия сделала неожиданное заявление про возвращение Украине захваченных кораблей

суббота, 16 ноября 2019, 15:11
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Возврат Россией украинских кораблей, захваченных после инцидента в Керченском проливе никак не связан с саммитом в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Интерфакс.

"Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент", - сказали изданию в МИД РФ, отметив, что сделано это должно быть, как и заявляли в Москве, "под гарантии сохранности" кораблей как вещественных доказательств.

Напомним, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ Россииобстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФосвободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.

Как сообщал "Апостроф", министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что его ведомство направило РФ ноту с требованием вернуть захваченные в конце 2018 года корабли.

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