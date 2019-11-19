Украина получит десятки новейших кораблей из Франции: фото и инфографика

Украина и Франция на уровне правительств согласовали документ об изготовлении и технической поддержке 20 патрульных кораблей.

Об этом рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков в Twitter.

"От имени правительства Украины подписали соглашение с министром внутренних дел Франции Кристофом Кастанером (136,5 млн евро) об изготовлении и техподдержке 20 патрульных кораблей, 5 из них и все RIB-лодки построим в Украине", - отметил министр.

Согласно условиям документа, комплектовать катера будут из скоростных лодок, которые выпускаются в Харькове, оружие также будет отечественным.

"Проект стоит 136 миллионов евро. 15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% - это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами… Проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для техобслуживания в течение 2 лет эксплуатации, техподдержку в Украине на 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украину и страхование", - отметил Аваков.

Проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году.

До этого Аваков договорился с министром транспорта Франции Жан-Батистом Джеббари о совместном производстве патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что ВМС Украины, кроме американских катеров типа Island, получат шесть кораблей отечественного производства до конца 2020 года.